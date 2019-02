Exoplaneten: "Wir erwarten zwei bis drei Erdzwillinge"

Wie hat sich unser Verständnis von Planetensystemen durch die Entdeckungen verändert?

Wir haben unter anderem gelernt, dass etwa jeder zweite Stern, den wir beobachtet haben, mindestens einen Planeten hat.

Kann sich dieser Wert noch ändern?

Es gibt Grenzen für die Erkennung von Exoplaneten mit der Transitmethode. Kepler konnte nur Planeten sehen, die nicht weiter weg von ihrem Stern sind, als der Mars von der Sonne. Es kann also viele Planeten geben, von denen wir heute noch nichts wissen. Planeten entstehen meist weiter draußen und wandern erst später nach innen. Dazu kommt, dass Planeten wie Jupiter viele Jahre für einen Orbit brauchen. Für den Nachweis eines Exoplaneten brauchen wir mindestens zwei Transits. Viele Planeten haben wir also einfach noch nicht gesehen. Wir wissen nicht, wie viele Exoplaneten es tatsächlich gibt. Es kann gut sein, dass noch mehr Sterne Planeten haben und der Schnitt ungefähr bei eins liegt.

Wie kann es sein, dass überhaupt ein Stern ohne Planet entsteht, wenn ein System üblicherweise aus einer Wolke entsteht?

Das kann leicht passieren. Sterne entstehen in Gruppen in einer Gaswolke. Wenn der Nachbar explodiert, kann er die Materie wegfegen, die zur Entstehung von Planeten notwendig ist. Zudem sind viele Orbits instabil. So können Planeten kollidieren, wegfliegen oder in ihren Stern stürzen.

Ist unser Sonnensystem typisch?

Nein. Wir haben bisher kein zweites System gefunden, das so aussieht wie unseres. Die häufigste Planetenart, die wir bisher gefunden haben, liegt von der Größe her zwischen Erde und Neptun. In unserem System gibt es einen solchen Planeten nicht. Auch die Konfiguration mit kleinen Gesteinsplaneten innen und Gasriesen außen ist außergewöhnlich.

Wo liegt die minimale Größe, die ein Exoplanet haben muss, damit wir ihn sehen können?

Es gibt eine Grenze, aber die hängt stark von der Größe des Sterns und dem Abstand des Planeten ab. Für die Transitmethode sind kleinere Planeten dann einfacher zu entdecken, wenn ihr Stern kleiner ist. In dem Ausschnitt des Himmels, den Kepler beobachtet hat, gab es aber nur wenige kleine Sterne. Deshalb haben wir auch nur wenige kleine Planeten gefunden.

Hat Kepler immer den gleichen Teil des Himmels beobachtet?

Die Kepler-Mission hat immer das gleiche Feld am Himmel beobachtet. Nach einen Defekt in der Stabilisierung wurde die Mission angepasst und umbenannt: K2 hat mit einem wandernden Fenster operiert.