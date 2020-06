Experte: E-Autos profitieren von Tesla-Freigabe

Die Freigabe der Technologien des E-Auto-HerstellersTesla könnte nach Ansicht von Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer dem Elektroauto aus seinem Nischendasein helfen. „Das System E-Auto kriegt dadurch einen starken Schub“, sagte der Chef des Center Automotive Research (CAR) an der Universität Duisburg-Essen am Freitag der dpa. Der US-Hersteller biete Fahrzeuge mit vergleichsweise hoher Reichweite und geringen Ladezeiten an.