Experten warnen vor dem Aufstand der Maschinen

Das Future of Life Institute hat am Sonntag einen offenen Brief gestartet, der für bessere Sicherheitsmaßnahmen und mehr Koordination bei der Erforschung künstlicher Intelligenz wirbt, wie cnet berichtet. Die Urheber fürchten, dass die Menschheit ansonsten die Kontrolle über immer intelligenter werdenden Maschinen verlieren könnte. Der Brief wurde schon von einer Vielzahl von Experten auf dem Gebiet unterzeichnet, unter anderem von Professoren praktisch jeder US-Eliteuniversität.

Die Suche nach künstlicher Intelligenz verspreche praktisch unbegrenzte Vorteile für die Menschen, berge aber eben auch Gefahren, heißt es in dem Brief. Kurzfristig sorgt sich das Future of Life Institut hauptsächlich um intelligente Waffensysteme und selbstfahrende Autos, längerfristig werden aber auch Maschinen, die intelligenter sind als Menschen und bislang eher ins Reich der Science Fiction verbannt wurden, als Gefahr gesehen.