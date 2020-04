Explosion kosmischer Wasserstoffbombe erstmals komplett beobachtet

Die Satelliten hatten 2018 über mehrere Wochen hindurch kontinuierlich 18 Sterne im Sternbild Carina beobachtet, als Rainer Kuschnig, Operations Manager der BRITE-Konstellation an der Technischen Universität (TU) Graz, bei der täglichen Kontrolle der Sonden plötzlich einen neuen Stern auf den Bildern entdeckte. "Auf einmal war da ein Stern auf unseren Aufnahmen, der am Vortag noch nicht da war", so Kuschnig.

Weißer Zwerg in der Hauptrolle

Der vermeintliche neue Stern entpuppte sich als sogenannte Nova. Die Hauptrolle in diesem kosmischen Ereignis spielt ein sogenannter Weißer Zwerg. Dabei handelt es sich um die Überreste einer ausgebrannten Sonne. Die Materie eines Weißen Zwergs ist sehr dicht gepackt. Mit seiner großen Schwerkraft saugt er Gas aus den Außenschichten des zweiten Sterns ab - und zwar so lange, bis das zusätzliche Gas auf der Oberfläche des Weißen Zwergs so dicht und heiß wird, dass der Wasserstoff darin explosionsartig verschmilzt.

Wie bei der Explosion einer Wasserstoffbombe entstehen dabei gewaltige Schockfronten und es kommt zu einem enormen Lichtausbruch und zur Produktion energiereicher Strahlung wie Gamma- und Röntgen-Strahlung.