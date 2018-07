Farbiges 3D-Röntgen wird Realität

Testbetrieb

Aktuell testet das Unternehmen eine kleine Variante des Scanners, um zu sehen, wie gut es dazu geeignet ist, den Zustand von Knochen und Gelenken zu analysieren oder Krebs zu erkennen. Auch Gefäßkrankheiten könnten damit diagnostiziert werden. Die ersten Ergebnisse seien laut den Forschern vielversprechend.

Klinische Tests soll in den nächsten Monaten in Neuseeland beginnen. Zu Beginn soll der Scanner in der Orthopädie und Rheumatologie eingesetzt werden. Bis der Scanner alle für Medizingeräte notwendigen Zulassungen erhalten wird, dürfte es aber noch Jahre dauern.