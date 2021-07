Fernöstliche Grüße aus der Auto-Zukunft

Im Rahmen einer organisierten Reise der Wirtschaftskammer erhielten österreichische Unternehmer sowie die futurezone nun einen Einblick in die Pläne von Toyota , Hyundai und Co. Vertreter der Auto-Zulieferindustrie konnten dabei die Lage in Fernost sondieren, Kontakte knüpfen und potenzielle Geschäfte anbahnen. Das Markt-Potenzial ist groß. Hyundai erwartet für 2020 etwa ein Volumen von insgesamt 20 Millionen "grünen" Neuwagen. Durch ehrgeizige Regierungs-Ziele fließt viel staatliches Geld in Forschung und Entwicklung. 2020 sollen etwa 20 bis 50 Prozent der Fahrzeuge auf Japans Straßen mit Hybrid-Technik fahren, erfährt man bei einem Vortrag der Japan Automobile Manufacturers Association ( JAMA ).

Japanische und Koreanische Autohersteller arbeiten intensiv an der Zukunft der Fortbewegung auf vier Rädern. Der Trend in Forschung und Entwicklung geht klar in Richtung "Green Car". Ob mit Hybrid, Elektroantrieb oder Brennstoffzelle: Die Schadstoffe sollen sinken, die Abhängigkeit von Erdöl ebenso. Intelligente Verkehrssysteme und smarte Onboard-Technologien sollen Effizienz und Umweltfreundlichkeit zusätzlich steigern.

Wer in Tokio zur Stoßzeit auf einer der mehrfachen Autobahnebenen der Mega-Stadt im Stau steckt, dem wird schnell eines klar werden: So kann es nicht weitergehen. Mit hohen Mautgebühren und einem exzellenten öffentlichen Verkehrsnetz bewegt Japan seine Bewohner auch seit Jahren gezielt zum Umstieg. Doch nicht überall auf der Welt können Menschen auf Shinkansen-Schnellzüge, die im Sieben-Minuten-Takt zwischen den Großstädten verkehren, zurückgreifen.

Im Herz der Hybrid-Produktion

In Japan besuchte die Österreich-Delegation unter anderem die Fabrik Tsutsumi, wo Toyota, der weltgrößte Automobilhersteller, das weltweit populärste Hybrid-Fahrzeug erzeugt. Der Prius wird in einem gigantischen Komplex auf über 1,1 Millionen Quadratmeter Grundfläche zusammengebaut. "An eco-plant with eco-people for eco-cars" heißt die Devise. Bei 1500 Robotern und 97 Prozent Automatisierungsgrad sind es gar nicht so viele "eco-people", die in der Fabrik arbeiten.

12.000 Solar-Paneele am Dach, Tageslicht-Beleuchtung im Inneren und photokatalytischer Anstrich zur Luftverbesserung vermitteln allerdings einen starken Öko-Eindruck. Bei der Fahrzeug-Entwicklung forciert Toyota, wie viele andere Hersteller auch, die Plug-In Hybrid Technologie. Gegenüber einem herkömmlichen Hybrid-Auto erledigt hier der Elektromotor einen Großteil der Arbeit. Größere Akku-Packs werden aus der Steckdose befüllt, der Verbrennungsmotor dient hauptsächlich als Generator (serieller Hybrid). Der Hybridmotor ist derzeit das beliebteste Konzept, wenn es um alternative Antriebe geht. Kaum ein Hersteller hat heute keinen Hybrid im Programm und sei es nur ein "mild hybrid", bei dem der Elektromotor einzig bei Stop-and-Go-Verkehr zum Einsatz kommt.

Elektroautos mit Mehrwert

Längerfristig soll bei Antrieben völlig auf Verbrennungsmotoren verzichtet werden. Bei sämtlichen Autoherstellern wird an der Verbesserung von Elektroautos (electric vehicles - EV) gearbeitet. Eines der Hauptprobleme ist die bisher vergleichsweise geringe Reichweite. Kap Sik Hwang, Leiter der Forschungsabteilung des koreanischen Produzenten Renault Samsung Motors, fasst das Hauptproblem folgendermaßen zusammen: " Korea ist ein eher kleines Land, mit Elektroautos kommt man fast überall hin. In China sind sie eine weniger gute Lösung. In jedem Fall taugen sie aber als Zweitfahrzeug."

Ein weiteres Problem ist das Gewicht der großen Akku-Packs. Dabei gibt es aber gute Forschungsfortschritte. Das Austrian Institute of Technology stellte unlängst etwa einen