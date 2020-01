Feuerball-schießender Asteroid könnte der Erde gefährlich werden

Am 29. April 2017 wurde ein ungewöhnlich heller und langsamer Feuerball über Kyoto, Japan gesichtet. Jetzt hat ein japanisches Team von Forschern herausgefunden, wo der Feuerball herkam. Die Ergebnisse wurden im Astronomical Journal veröffentlicht.

Die Quelle war der Asteroid 2003 YT1. Dieser ist ein binärer Asteroid. Der größere Teil hat einen Durchmesser von etwa 2 Kilometern. In dessen Orbit befindet sich ein Begleit-Gesteinsbrocken, mit einem Durchmesser von 210 Metern.Die Forscher glauben, dass durch Druck ein Riss in 2003 YT1 entstanden ist. Aus diesem Riss ist Staub ausgetreten. Und der verglühte in der Atmosphäre der Erde, was den Feuerball am Himmel verursachte.