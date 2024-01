Wie der Windkessel vor 300 Jahren die Feuerwehr revolutionierte

Mit einem sogenannten Windkessel kam Druck in den Wasserschlauch. Jetzt ist klar, wie effektiv das funktionierte.

Feuerwehren gibt es seit Hunderten von Jahren. Die Wiener Berufsfeuerwehr gilt als die erste ihrer Art und wurde bereits 1686 gegründet . Insbesondere im 18. Jahrhundert entstanden sie in Städten. Ab dem 17. Jahrhundert wurde mit Schläuchen und Handpumpen gearbeitet. Dann kam mit dem Windkessel eine Revolution.

Die beiden Physiker Trevor Lipscombe von der Catholic University of America und Don S. Lemons vom Bethel College in North Newton haben sich diesen Windkessel genauer angesehen. Dafür analysierten sie erhaltene Instrumente, moderne Versuche und historische Aufzeichnungen. Dabei konnten sie zeigen, dass Wasser mit stabilem Druck durch den Schlauch kam.

Wie das Herz Blut durch die Arterien pumpt

Ein Windkessel entlehnt sein Prinzip der Funktion von Herz und Arterien. Obwohl das Herz schubweise Blut durch sich hindurchpumpt, ist der Druck konstant. Grund dafür ist, dass in den elastischen Arterien wie der Aorta Luftkammern entstehen, die den Blutdruck konstant halten.

Das ist auch das Prinzip des Windkessels. In den Stahlkessel wird Wasser gepumpt, wodurch der Luftdruck im Gefäß erhöht wird. In den Phasen, in denen über die Handpumpe kein Wasser eingespritzt wird, drückt die komprimierte Luft nach unten und es fließt weiter Wasser aus dem Kessel durch den Schlauch.