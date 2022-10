Wie man ein Feuer in einem Raum löscht, ohne ihn zu betreten

„Die Zielsetzung von diesem Gerät ist ein Einsatz in Bereichen, die schwer zugänglich sind“, erzählt Günther Schwabegger , Geschäftsführer des IBS, der futurezone. Da es Schwabegger zufolge für dieses Verfahren noch keine Normvorgabe für Zulassungsversuche gibt, habe das IBS die Löschwirksamkeit des Geräts in Versuchsszenarien in einer realen Größenordnung untersucht – zur Erforschung der Strömungseigenschaften von Drill-X baute Synex Tech einen eigenen Prüfstand.

Unter anderem haben die Untersuchungen gezeigt, dass Drill-X um 70 Prozent weniger Wasser verbraucht als konventionelle Löschverfahren. „Der andere Vorteil ist, dass der Brand gedämmt werden kann, bevor die Einsatzkräfte in den Brandraum vorrücken“, so Schwabegger.

Damit sei auch die Personengefährdung deutlich geringer. Bei einem konventionellen Vorrücken zu einem Brandraum sehe sich das Feuerwehrpersonal während oder nach der Vollbrandphase hingegen immer mit mehreren Gefahren bis hin zu einer Rauchgasdurchzündung konfrontiert.

2023 auf dem Markt

Laut Lukas Traxl, Projektleiter bei Synex Tech und Erfinder von Drill-X, sei für die Bedienung des neuen Löschgeräts eine Person ausreichend. Eine weitere Person sei für das Bedienen des Hubrettungsfahrzeugs erforderlich, das mit einer Drehleiter ausgerüstet ist, um in den Dachbereich vordringen zu können.

Nach einem ersten Brandversuch findeTraxl zufolge aktuell ein weiterer Testlauf in Oberösterreich statt. 5 ausgewählte Feuerwehren wurden mit dem System ausgestattet. Sie sollen es in 230 Gemeinden in Österreich testen. „Das ist der letzte Schritt hin zur Markteinführung“, so Traxl.