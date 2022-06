Rosenbauer plant Elektroantrieb für alle Feuerwehrfahrzeuge

Mindestens ein alternativ angetriebenes Fahrzeug in allen Baureihen will der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer mit Sitz in Leonding bis 2023 anbieten können. Mit der am Sonntag anlässlich der Internationalen Leitmesse für Brand- und Katastrophenschutz, Rettung und Sicherheit "Interschutz" im deutschen Hannover vorgestellten "Vision CO2-freie Feuerwehr" soll der zuletzt tiefer in die Verlustzone gerutschte Ausstatter aber auch den finanziellen Umkehrschwung schaffen.