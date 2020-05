Fidget Spinner diagnostiziert Blasenentzündung

2017 galten Fidget-Spinner als der große Spiele-Hype. Sogar Fidget-Spinner-Handys wurden damals auf den Markt gebracht. So schnell wie sie gekommen sind, so schnell sind die kleinen, drehenden Metallteile aber auch wieder verschwunden.

Nun erlebt der Fidget Spinner eine Renaissance - in unverhoffter Weise. In einem Artikel in Nature Biomedical Engineering beschreiben südkoreanische und indische Forscher einen neuen Test für Harnwegsinfekte, wie zum Beispiel Blasentzündungen.

Funktionsweise

In das Gerät, das einem gewöhnlichen Fidget Spinner in der Funktionsweise sehr ähnelt, wird ein Milliliter Urin in die zentrale Kammer gegeben. Anschließend wird gedreht.

Die Drehbewegung drückt den Urin durch eine dünne Membran und hinterlässt Bakterien. Wenn sich diese in der Membran ansammeln, interagiert sie mit einem Farbstoff. Die Verfärbung kann nach rund einer Stunde ohne spezielle Kenntnisse abgelesen werden.