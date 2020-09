Fiebermessen bringt im Kampf gegen Corona nichts

Einmaliges Fiebermessen an Grenzübergängen, am Flughafen oder bei Veranstaltungen sind laut Ansicht von Forschern völlig ungeeignet, um eine Ausbreitung der Corona-Pandemie zu stoppen. Einer neuen Untersuchung der Donau-Uni Krems zufolge, werden etwa beim einmaligen Fiebermessen an Grenzübergängen 80 bis 100 Prozent aller infizierten Personen übersehen, teilten die Forscher mit.

Internationale Forschungsarbeit

Das internationale Team mit Beteiligung von Wissenschaftern vom Department für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation in Krems, der Tiroler UMIT Privatuniversität und Partnern aus den USA hat einerseits Studien zu Screening-Strategien von Personen ohne Krankheitssymptomen und andererseits Arbeiten zu Quarantänemaßnahmen zusammengetragen. Im Rahmen des unabhängigen Wissenschafter-Netzwerks "Cochrane" wurden die Erkenntnisse nun veröffentlicht.