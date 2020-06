Flug MH370: Flugzeug befindet sich nicht im Suchgebiet

Das Zentrum hatte sechs Wochen lang mit der Tauchdrohne „Bluefin-21“ den Meeresgrund abgesucht, ohne Hinweise auf Flugzeugtrümmer zu finden. Die australische Transportsicherheitsbehörde betrachte nun die Suche im Gebiet der erfassten akustischen Signale als abgeschlossen, erklärte das JACC. „Aus ihrer Sicht kann das Gebiet als endgültige Ruhestätte von MH370 ausgeschlossen werden.“

Im vergangenen Monat waren in diesem Gebiet Signale aufgefangen worden, von denen man vermutete, dass sie von der Blackbox der Maschine der Malaysia Airlines stammten. Das Paasagierflugzeug war am 8. März auf seinem Flug von Kuala Lumpur nach Peking verschwunden. Was mit dem Flugzeug passierte, ist völlig unklar. Ermittler gehen davon aus, dass die Maschine mit 239 Menschen an Bord ins Meer stürzte.

Das Koordinationszentrum kündigte an, weiter Daten auszuwerten, um ein neues Suchgebiet festzulegen. Der südliche Bogen über dem Ozean, den das Flugzeugdurchflogen haben könnte, ist 60 000 Quadratkilometer groß.