Forscher entdecken Exoplaneten, deren Jahr kürzer ist als ein Erdentag

Ein Team von Wissenschaftlern der University of Tokyo hat Daten vom NASA-Weltraumteleskop Kepler und vom ESA-Weltraumteleskop Gaia ausgewertet und dabei 44 neue Planeten entdeckt, die sich außerhalb unseres Sonnensystems befinden.

16 davon sind in etwa so groß wie die Erde. Einer ist extrem klein, ungefähr so groß wie die Venus. Manche der neu entdeckten Planeten umrunden ihren Stern in weniger als einem Erdentag. Das bedeutet, dass ein Jahr auf diesen Planeten kürzer ist, als ein Tag auf der Erde.