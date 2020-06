Forscher entwickeln winzigen Verbrennungsmotor

Eine Kammer ist mit Wasser gefüllt und enthält ein Elektroden-Paar, das an einer Stromquelle hängt. Diese elektrische Energie spaltet das Wasser in seine Einzelteile wobei Nanoblasen entstehen. Trotz der extrem kleinen Größe dieser Blasen, wird der Druck in der Kammer durch das vorhandene Gas stark erhöht, was zur Verformung einer Membran am Ende der Kammer führt, was wiederum Kräfte erzeugt.

Mithilfe von 50 kHz Wechselstrom werden auf diese Weise konstant Blasen erzeugt. Die Vibration der Membram könnte sich so als Antriebsstrang nutzen lassen, was eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten verspricht. Diese Einsatzmöglichkeiten wollen die Forscher als Nächstes erforschen.