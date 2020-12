Forscher ermitteln, wie das Coronavirus Organe schädigen kann

Forscher der University of California in Los Angeles (UCLA) haben erstmals eine COVID-19-Version für Mäuse erzeugt, um zu zeigen, wie das Coronavirus mehrere Organe außer der Lunge schädigen kann. Ihr Modell demonstriert, wie das Virus die Energieerzeugung in den Zellen im Herzen, den Nieren oder der Milz herunterschraubt. Die Studie wurde in JCI Insight veröffentlicht.

Das linke Bild etwa zeigt gesunde Herzmuskelzellen einer Maus, das rechte jene einer infizierten Maus.