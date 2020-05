Forscher knackt RFID-Zutrittssystem via Skipass

Der Sicherheitsforscher will mit dieser Aktion beweisen, dass digitale Systeme wie das Begeh-Zutrittsystem in der Regel nicht sicherer sind als mechanische Systeme. "Es gibt keine zusätzliche Sicherheit, die uns der Hersteller verkaufen möchte", so Dabrowksi bei seinem Vortrag. Um bei seinem Versuch, die Türen zu öffnen, möglichst unauffällig zu wirken, legte er sich eine Techniker-Jacke zu. "Doch niemanden hat meine Anwesenheit interessiert", so Dabrowski.