Forscher lösen 16 Jahre altes Rätsel um blauen Ringnebel

Aufnahme zur richtigen Zeit

16 Jahre lang haben die Forscher nun versucht, die Ursache für diese Formation zu finden: Die Verschmelzung zweier Sterne. Das scheint zunächst nicht ungewöhnlich. "Das Verschmelzen von zwei Sternen ist ziemlich häufig, aber sie werden schnell von viel Staub verdeckt, wenn sich ihr Auswurfmaterial im All ausdehnt und abkühlt. Das bedeutet, dass wir nicht sehen können, was tatsächlich passiert ist", sagt Studienautorin Keri Hoadley vom California Institute of Technology in einem Statement.

Der blaue Ringnebel zeige aber, was nach dem Crash passiert, vorausgesetzt die Forscher haben klare Sicht. Man habe genau zur richtigen Zeit hingeschaut, denn der Nebel werde sich nach einiger Zeit auflösen, so Hoadley. Die GLAX-Aufnahme konnte diesen Moment aber gerade noch rechtzeitig festhalten.