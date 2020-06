Neue Hubble-Bilder zeigen spektakuläre planetarische Nebel

Stoßwellen

Bemerkenswert sind die Nebel auch, weil sie sich (relativ gesehen) schnell auflösen, Astronomen können so die Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten beobachten. Was als hübsche Farben und Muster wahrgenommen wird, bietet Astronomen die Möglichkeit die Abfolge der Stoßwellen nachzuvollziehen.

Die Forscher vermuten, dass im Zentrum jedes Nebels zwei Sterne umeinander kreisten. Diese Bewegung verursacht auch die ungewöhnliche Form der Nebel. Vor kurzem dürfte dabei laut den Wissenschaftlern etwas durcheinander geraten sein und neue Muster hervorgebracht haben.