Forscher skeptisch gegenüber Google Brille

Googles Meldung Ende des Jahres eine Augmented-Reality-Brille zu veröffentlichen, ruft gemischte Reaktionen hervor. Von Vorfreude bis zu Skepsis über die Notwendigkeit ist alle dabei. Auch die Reaktionen der österreichischen Forscher, die sich mit Augmented-Reality und ähnlichen Systemen befassen, sind verhalten. Zwar begrüßt man ein Gerät, mit dem Augmented Reality weitere Verbreitung befindet, weist aber auf diverse technische Herausforderung hin, die Google meistern muss und an der andere gescheitert sind.

Spectacles

"Wir sind daran gescheitert, als wir die Technik komplett in eine sportliche Sonnenbrille verlagern wollten, ohne die Form oder Balance zu verändern", sagt Rupert Spindelbalker, Chef der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Silhouette International AG. Das österreichische Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Brillenfassungen. Um das zu erreichen, wurde seit 2007 an der Funktionsbrille Spectacles, zusammen mit dem Institut für Pervasive Computing an der Universät Linz, gearbeitet.

"Beim Pervasive Computing geht es nicht speziell um Augmented Reality, sondern darum, Intelligenz in Gebrauchsgegenstände einzubetten, die sich in ihrer wesentlichen Form nicht von Alltagsgegenständen unterscheiden", erklärt der Institutsvorstand Alois Ferscha. Spectacles basiert auf einer Adidas-Sportsonnenbrille, die sich kaum von dem Original unterscheidet. Wie Googles Augmented-Reality-Brille hat sie GPS, 3G, eine Kamera, ein Display und Bewegungssensoren eingebaut, zusätzlich aber noch einen elektronischen Kompass, Außensensoren, die Licht, Lärm, Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen, sowie Sensoren in den Bügeln, die die Köperfunktionen des Trägers überwachen, wie etwa Blutdruck und die Leitfähigkeit der Haut, wodurch auf das Stresslevel des Trägers rückgerechnet werden kann.

"Wir haben die Brille als Shopping-Hilfe demonstriert, die Inhaltsstoffe von Produkten einblendet, für Mountainbiker, die Geschwindigkeit und Puls anzeigt oder für Chirurgen, die Atmung und Blutdruck des Patienten anzeigt", sagt Alois Ferscha. Die benötigte Rechenleistung, "mit der Leistungsfähigkeit eines Gigahertz-PCs", und die Stromversorgung musste aber ausgelagert werden. Beides befand sich in einem kleinen Kasten, der als Armband getragen wurde.