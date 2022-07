Forscher machen aus toten Spinnen Roboter

Spinnentiere können ihren Vorderleib, auch genannt Prosoma , zusammenziehen und dadurch Blut in ihre Beine schicken, wodurch sie gestreckt werden. Lässt der Druck nach, zieht das Tier die Beine wieder an.

Ein Team der Rice University , eine Privatuniversität im US-Bundesstaat Texas , geht nun einen Schritt weiter. Es stellt aus Spinnenkadavern Roboter her, wie eine kürzlich veröffentlichte Studie darlegt. Das Ganze nennt sich „Necrobotics“ - eine Wortschöpfung mit dem vorangestellten Präfix "necro", was so viel bedeutet wie „Tod“ oder „Leiche“.

Die Evolution hat Tiere über Jahrtausende hinweg für ihre Umwelt perfektioniert. Kein Wunder also, dass sich auch die Robotik an den Wundern der Natur orientiert. Mit Roboterhunden oder -fischen versuchen Wissenschaftler*innen die besten Eigenschaften von Tieren mit Maschinen zu imitieren, um sie dann für die unterschiedlichsten Zwecke einsetzen zu können.

Nicht nur makabres Experiment

Das Ganze sei laut den Forscher*innen nicht nur ein makabres Experiment, sondern habe auch potenzielle Anwendungen in Forschung und Industrie: "Es gibt viele Pick-and-Place-Aufgaben, die wir in Betracht ziehen könnten, sich wiederholende Aufgaben wie das Sortieren oder Bewegen von Objekten in kleinem Maßstab und vielleicht sogar Dinge wie die Montage von Mikroelektronik", sagt Daniel Preston, Co-Autor der Studie, in einem Statement.

"Außerdem sind die Spinnen selbst biologisch abbaubar. Wir verursachen also keinen großen Abfallstrom, was bei herkömmlichen Komponenten ein Problem sein kann“, so der Wissenschaftler weiter.