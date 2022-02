Roboter aus Zucker schont Umwelt und Mensch

Das Besondere an diesem Roboter ist aber, dass er sich nach millionenfacher Anwendung am Ende seiner Lebenszeit theoretisch einfach im Feld und mithilfe von Regen, Enzymen und Bakterien komplett und natürlich zersetzen kann, ohne bedenkliche Rückstände zu hinterlassen. Für die nächste Ernte kann er durch einen Nachfolger aus dem gleichen kostengünstigen Material einfach ersetzt werden.

Der gummiartige Roboter der Uni Linz kommt aus dem 3D-Drucker – die „Tinte“ besteht großteils aus Zucker und dem Biopolymer und Abfallprodukt aus der Lebensmittelindustrie, Gelatine. Das Material wird laut dem Forscher Kaltenbrunner durch entsprechende Zucker so modifiziert, dass die elastischen Eigenschaften beinahe so gut sind wie jene von synthetischen Polymeren wie Silikone. Generell lassen sich Roboter, die aus diesem Biogel hergestellt werden, um das Sechsfache ihrer ursprünglichen Länge dehnen.

Denn in der Industrie bestehen Roboter meist aus Stahl oder Keramik. Oft landen Teile in der Umgebung oder im Meer und werden Jahrhunderte lang nicht abgebaut.

Auch in der Spielzeugindustrie biete das Biogel große Vorteile. „Würde ein dreijähriges Kind vom Roboter abbeißen, wäre auch dies kein Problem“, so Kaltenbrunner. In der Industrie würde das Material außerdem das Unfallrisiko im Zuge der Interaktion und Kooperation von Menschen und Maschinen senken, sollten sie sich etwa gegenseitig im Weg stehen.

In der Praxis könnten weiche Roboter aus dem Biogel laut Kaltenbrunner generell überall dort zur Anwendung kommen, wo Greifer häufig ausgetauscht werden müssen. Etwa in der Lebensmittelindustrie. „Wichtig ist, dass sie nicht giftig sind“, so der Forscher. Denn häufig würden Lebensmittel aufgrund technischer Probleme in der Fertigung zurückgerufen, beispielsweise wegen Metallabrieb. Käme indes ein essbarer Zucker-Gelatine-Roboter zum Einsatz, wären verlorene Teile in den Lebensmitteln unbedenklich.

Nanoroboter in Blutbahn

Spannend wäre der Einsatz des Produkts in weiterer Zukunft auch in der Medizin. Wird es weiter miniaturisiert, könnte es in Form von vielversprechenden Nanorobotern etwa durch die menschliche Blutbahn fließen und Wirkstoffe zielgenau dort absetzen, wo sie benötigt werden. Dadurch können Nebenwirkungen durch das Medikament, das sich sonst im ganzen Körper entfalten würde, gering gehalten werden. Bleibt der Roboter in der Blutbahn stecken, könnten sich die Proteine auch hier von selbst auflösen.

In einer trockenen Umgebung bleibt das weiche Produkt dem Physiker zufolge hingegen für mindestens ein Jahr stabil. Geht er in diesem Zeitraum einmal kaputt, kann das Material bis zu fünf Mal wiederverwendet werden. Das ist möglich, weil das Biogel „thermoreversibel“ ist: Es wird im Drucker aufgeheizt und wieder verflüssigt und kann so erneut gedruckt werden. Hat das Biogel das Ende seiner Lebenszeit erreicht, kann es schließlich bedenkenlos entsorgt werden.

Die Forschungsgruppe will nun in einem nächsten Schritt weitere abbaubare Materialien drucken – auch härtere. „Die sollen noch funktioneller werden und dennoch biologisch unbedenklich bleiben“, so Kaltenbrunner.