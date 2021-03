Foto von Schwarzem Loch M87 zeigt extreme Magnetfelder

Fast zwei Jahre ist es her, dass Forscher*innen erstmals eine Aufnahme eines Schwarzen Lochs geglückt ist. Seit damals beschäftigt die Aufnahme der Galaxie M87 die Wissenschaft auf der ganzen Welt. Am Mittwoch wurde nun ein aktualisiertes Foto veröffentlicht, das die extremen Magnetfelder nah am Rande des Schwarzen Lochs zeigt. Möglich wurde dies, weil Astronom*innen die durch die Felder ausgelöste Lichtpolarisierung messen konnten. So wird deutlich, wie die 55 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie energetische Ströme von ihrem Kern ausstößt.

Geheimnisvolle Jets

Die hellen Energie- und Materiejets, die aus dem Kern von M87 entspringen und sich zumindest über 5000 Lichtjahre von seinem Zentrum ausbreiten, sind eines der geheimnisvollsten und energiereichsten Merkmale der Galaxie. Die meiste Materie, die sich in der Nähe des Randes eines Schwarzen Lochs befindet, fällt hinein. Einige der umgebenden Teilchen entkommen jedoch kurz vor dem Einfangen und werden in Form von Jets weit ins All hinausgeschleudert. Dieser Prozess wurde bisher aber nicht vollständig verstanden.