US-Forscher könnten Durchbruch bei Fusionsenergie verkünden

Wissenschaftler*innen des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) experimentieren seit geraumer Zeit mit Fusionsreaktionen. Nun ist es den Forscher*innen bei einem Versuch möglicherweise gelungen, mehr Energie zu erzeugen, als zu verbrauchen. Ganz fix ist das noch nicht. Die Forscher*innen selbst äußerten sich noch nicht offiziell dazu, weil sie gerade dabei sind, die Ergebnisse noch einmal zu überprüfen und zu analysieren.

Am Dienstag, 13. Dezember will man im US-Energieministerium um 16 Uhr (österreichische Zeitzone) Details zu dem Experiment erklären. Es ist auch ein Live-Stream der Veranstaltung geplant.

Inertial Confinement Fusion

Bei dem Experiment, das unter „Inertial Confinement Fusion“ bekannt ist, werden 200 Laser auf eine winzige Wasserstoffkapsel geschlossen. Diese erzeugen ein Plasma um die Kapsel, das eine Implosion auslöst. Unter den Bedingungen können in Folge Fusionsreaktionen entstehen, heißt es in einem Bericht von CNET.

Die Bedingungen in einem Labor nachzubilden, seien aber generell „superschwierig“, sagt Nathan Garland, Physiker der Griffith University in Australien. Fusionsenergie entsteht sonst nur im Inneren von Sternen, etwa im Kern der Sonne. Dort bewegen sich aufgrund großer Hitze die Atomkerne so schnell, dass sie miteinander kollidieren und verschmelzen, wodurch Energie freigesetzt wird.