Futuristische Ablöse für ÖBB-Fahrkartenautomat

An der FH Joanneum in Graz haben in den letzten Monaten mehrere Studententeams an Konzepten für den ÖBB-Fahrkartenautomat der Zukunft gebastelt. In der Lehrveranstaltung "Interface Design and Usability" des Studiengangs "Industrial Design" ging es darum, Geräte und Anwendungsfälle zu entwerfen, die frische Wege bei Benutzbarkeit und Gestaltung beschreiten. Die Konzepte der Studenten sollen den ÖBB Ideen liefern, welche Anforderungen an einen Ersatz der derzeitigen Fahrkartenautomaten gestellt werden können. Die aktuellen Geräte auf Österreichs Bahnsteigen sollen nämlich bald einen moderneren Nachfolger erhalten.

"Das heutige User Interface ist seit 12 Jahren im Gebrauch. Dafür sieht es eh noch okay aus, aber es gibt Verbesserungspotenzial", sagt Christoph Pauschitz. Der Geschäftsführer des Industriedesign-Unternehmens GP designpartners leitet die Lehrveranstaltung, in deren Rahmen die Studentenprojekte durchgeführt wurden. "Vorgaben gab es wenige, nur die Bedienbarkeit für alle Personen, auch solche mit körperlicher Beeinträchtigung, war Voraussetzung", so Pauschitz. Was dabei alles herauskam, kann man in der folgenden Bildergalerie durchstöbern.