Geländewagen wird mit dem Smartphone ferngesteuert

Die neueste Ankündigung des Autoherstellers Jaguar Land Rover erinnert an eine Szene aus „Der Morgen stirbt nie“. James Bond sitzt dabei auf der Rückbank seines BMW und steuert das Auto per Handy. Ein jetzt vorgestellter Prototyp eines Range Rover Sport lässt sich ebenfalls per Smartphone steuern. Per Touchscreen werden Gas, Bremse und Lenkrad bedient. Allerdings ist dies nicht gedacht um Verfolgungsjagden mit bewaffneten Gangstern zu überleben – die Höchstgeschwindigkeit ist auf 6,4 km/h beschränkt. Vielmehr soll es das Navigieren des Autos im schwierigen Gelände und beim Ausparken helfen.