GEMPLAY: Wie Spiele Mann und Frau zum Sport motivieren

Basierend auf den Untersuchungsergebnissen werden dann nicht nur Nutzungstypen und Personas für Spiele zur Bewegungsförderung erstellt, auch personalisierte, gendergerechte Spielgestaltungsrichtlinien sollen entwickelt und evaluiert werden. Die Überzeugungsstrategien hängen davon ab, welchem Typ der Nutzer oder die Nutzerin am ehesten entspricht. “Jemand, den wir als “Achiever” kategorisieren, ist vielleicht schon durch das Erreichen einer höheren Punktezahl zu motivieren. Ein “Explorer” dagegen ist eher an neuen Spielerlebnissen interessiert”, so Lankes. Das Zielpublikum des GEMPLAY-Projektteams sind nicht Profisportler, sondern Durchschnittsbürger und -bürgerinnen mit dem Potenzial bzw. Wunsch, sich mehr zu bewegen. Am Ende des Projekts sollen allerdings nicht fertige Spiele stehen, vielmehr ist es das Ziel herauszufinden, wie groß die Akzeptanz für solche Konzepte ist und wie effektiv sie eingesetzt werden können. “Wir wollen Richtlinien für ähnliche Projekte aufstellen. Ich schätze das Potenzial unseres Ansatzes als sehr hoch ein”, so Lankes.

Bis Mitte des nächsten Jahres sollen erste Prototyp-Spiele erstellt und danach evaluiert werden. “Wir werden eigene Konzepte für Spiele entwickeln, da es am Markt nichts gibt, das unsere Anforderungen erfüllen würde. Dabei stehen einfache Konzepte und Effizienz im Vordergrund, prinzipiell ist aber jedes Spielegenre denkbar. Ökonomisch gibt es aber natürlich Einschränkungen”, sagt Lankes.

Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und FH Oberösterreich entstanden.