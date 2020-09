Geruchsautomat soll Corona-Infizierte früher erkennen

Die allermeisten Personen, die an COVID-19 erkranken, klagen über den Verlust beziehungsweise starken Einschränkungen des Geruchssinns. Das will sich ein neues Projekt der Danube Private University (DPU) in Krems zu Nutze machen. Unter dem Titel "Entwicklung eines geruchsbasierenden Schnelltests zur Identifikation von COVID-19 Infektionen und Clustern" entwickelt die DPU mit dem niederösterreichischen Unternehmen Genius5 ein Gerät, das in der Lage ist, mehrere Geruchsstoffe abzugeben und so das Geruchsvermögen von Probanden zu testen.

Die Automaten sollen österreichweit an verschiedenen, stark frequentierten Orten aufgestellt werden. Denkbar wären etwa Hotels, Bahnhöfe oder Schulen. Wird bei einer Testperson der Verlust des Geruchsinns festgestellt, sollen weitere Corona-Testungen veranlasst werden. Lässt der Geruchsinn einer Testperson nach, wird etwa der Duft von Erdbeeren als einer der ersten Gerüche nicht mehr wahrgenommen.