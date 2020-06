Gezüchtete Haut und Organ-Chips ersetzen Tierversuche

2013 wurden nach den Zahlen des Bundeslandwirtschaftsministeriums in Deutschland fast drei Millionen Wirbeltiere für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke eingesetzt. Fast 90 Prozent von ihnen waren Nagetiere, vor allem Mäuse und Ratten. Seit 2013 sind in der EU Tierversuche für Kosmetika verboten. Die Ergebnisse alternativer Methoden sind laut Forschern mittlerweile oft besser auf den menschlichen Organismus übertragbar als Tests am Tier.

An der Freien Universität Berlin etwa entwickeln Forscher aus menschlichen Hautzellen Methoden und Modelle, um die Aufnahme von Substanzen in die menschliche Haut und deren Verstoffwechselung zu testen. Früher musste Kaninchenhaut für solche Tests herhalten. Inzwischen sind an der FU auch Modelle für Hautkrankheiten in der Entwicklung, zum Beispiel für Ekzeme und hellen Hautkrebs.

Für Hautreaktionstests seien Tierversuche heute weitgehend überflüssig, bilanziert die Pharmakologin. „Im Moment geht es darum, auch Immunzellen in die Hautmodelle zu bekommen.“ Damit könnten dann nicht nur die Aufnahme einer Substanz beobachtet werden, sondern auch die Schäden, die durch Umwandlung in der Haut - dem größten Organ des Menschen - entstehen können. Für die Allergieforschung wäre das ein vielversprechender Ansatz.