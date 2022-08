Gigantischer Elektrostrahl schießt 80 Kilometer in die Höhe

Physiker*innen des Georgia Tech Research Institute (GTRI) sind einem besonderen Wetterphänomen auf der Spur – den sogenannten „Gigantic Jets“. Sie entstehen bei einem Gewitter oberhalb der Wolkendecke und können sich von der Stratosphäre aus bis hin zur Ionosphäre erstrecken. Daher sind sie von der Erde aus auch nur äußerst schwer zu beobachten.

Strahl als Untersuchungsgegenstand

Anhand eines solchen Strahls, der 2018 im US-Bundestaat Oklahoma aus den Wolken 80 Kilometer in die Höhe schoss, gelang es den Wissenschaftler*innen, die Erscheinung genauer zu untersuchen. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie im Journal „Science Advances“. „Wir waren in der Lage, diesen gigantischen Jet in 3 Dimensionen mit wirklich hochwertigen Daten abzubilden", so der Physiker und Ingenieur Levi Boggs vom Georgia Tech Research Institute in einer Stellungnahme.

Der Jet wurde 2018 zufällig von mehreren Instrumenten aufgezeichnet. Diese Fülle an Daten ermöglichte es Boggs und seinen Kolleg*innen, eine eingehende Analyse durchzuführen und die Beschaffenheit des Blitzes näher zu ergründen.