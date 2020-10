NASA beobachtet “Kobolde” und “Elfen” in Jupiters Atmosphäre

Pinker Ring aus Licht

Das führt zu Entladungen, die sich durch ringförmiges Leuchten äußern, das nur ganz kurz aber sehr hell sichtbar ist. Solche Elfen oder "Elves" (Emission of Light and Very Low Frequency perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources) können sich bis zu 320 Kilometer weit erstrecken.

Auf der Erde erscheinen sie eher rötlich, da sie mit dem Stickstoff der Atmosphäre reagieren. Jupiters Atmosphäre besteht zu großen Teilen aus Wasserstoff, weshalb Elfen dort blau oder pink wären.