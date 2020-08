Spektakuläre Aufnahme zeigt Blitze in Hurrikan Laura

Sechs Meter hohe Wellen und zerstörerischer Wind: Mit dem Hurrikan Laura trifft einer der bisher heftigsten Wirbelstürme auf die US-Küste im Golf von Mexiko. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometern pro Stunde wurde Laura als ein Hurrikan der Stärke vier von fünf eingestuft, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Mittwoch mitteilte.

Die US-Wetterbehörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hat via Twitter spektakuläre Satellitenaufnahmen von Laura veröffentlicht. Sie zeigen, wie der Hurrikan am Mittwoch in Richtung Küste zieht. Deutlich zu erkennen sind auch die ihn begleitenden Blitze.