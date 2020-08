Zwei Hurrikans bedrohen Golf von Mexiko gleichzeitig

Am Golf von Mexiko herrscht höchste Alarmstufe. Erstmals in der Geschichte der modernen Wetteraufzeichnungen bilden sich nämlich zwei Formationen, die als Hurrikans gleichzeitig auf die Küste treffen und sich vereinen könnten. Das letzte vergleichbare Ereignis ist mehr als 60 Jahre her. So zogen im Jahr 1959 zwei tropische Stürme durch den Golf von Mexiko - sie erreichten letztlich aber ebenso keine Hurrikan-Stärke, wie die beiden tropischen Stürme im Jahr 1933.

Doppelter Hurrikan möglich

Derzeit ist noch unklar, ob es tatsächlich zu dem ungewöhnlichen und besonders gefährlichen Ereignis kommt. Das aktuell bereits größere Sturmtief "Laura" wurde bereits zu einem tropischen Sturm hochgestuft. Diese Einstufung kommt zur Anwendung wenn Geschwindigkeiten zwischen 63 und 118 km/h auftreten. Den Vorhersagen zufolge dürfte Laura im Laufe des Wochenendes und der kommenden Woche über die Virgin Islands, Haiti, die Dominikanische Republik, Kuba und schließlich Florida hinwegziehen.