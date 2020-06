"Megablitz" zog sich über 700 Kilometer

Ein “Megablitz” am Himmel über Brasilien am 31. Oktober 2018 erzog sich über eine Strecke von insgesamt 700 Kilometer. Das bestätigten Messungen der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), wie die UN-Agentur am Donnerstag bekannt gab.

Die Strecke entspricht der Distanz zwischen den Städten London und Basel oder Washington DC und Boston, wie die WMO schreibt. Damit handelt es sich um den längsten, jemals registrierten Blitz. Der vorige Rekordhalter hatte eine Länge von immerhin 321 Kilometer und zog sich am 20. Juni 2007 über den US-Bundesstaat Oklahoma.

Gleichzeitig wurde auch der Blitz mit der längsten, jemals gemessenen Dauer genannt. Die Entladung über Argentinien am 4. März 2019 dauerte demnach 16,73 Sekunden.

Registriert wurden die neuen Rekordhalter mithilfe von Umweltsatelliten.