KI sagt voraus, wo der Blitz einschlägt

Wetterbedingungen erkennen

Damit das gelingt, wurde das Modell so trainiert, dass es Wetterbedingungen erkennt, die normalerweise zu Blitzen führen. Dafür wurden vier Variablen einbezogen: Luftdruck auf Stationsebene, Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit. Diese Daten wurden an 12 Wetterstationen in der Schweiz zwischen 2006 und 2017 gemessen – sowohl in urbanen Umgebungen als auch im Gebirge.

Nach der Lernphase hat die KI in 80 Prozent der Fälle richtige Prognosen gestellt. Die Forscher erhoffen sich nun, Methoden zum Schutz vor Blitzeinschlägen ausbauen zu können.