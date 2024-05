Gigantischer Sonnenfleck könnte für Polarlichter im Juni sorgen

Durch den Solar Orbiter der europäischen Weltraumorganisation ESA können wir die Sonnenrückseite momentan kontinuierlich beobachten. AR 13664 bzw. AR 13697 war laut der Sonde in den vergangenen Wochen weniger aktiv und tauchte am 27. Mai wieder auf der erdzugewandten Seite der Sonne auf. Dabei machte sie gleich ihrem früheren Ruf alle Ehre, indem sie eine Sonneneruption der Stärke X2,9 erzeugte.

Im Mai sorgte der Sonnenfleck AR 13664 für 12 Sonneneruptionen der Klasse X innerhalb von 6 Tagen. Die Folgen konnte man auch in Österreich in Form von Polarlichtern beobachten. Wie die Erde rotiert allerdings auch die Sonne um ihre eigene Achse, weshalb die Region langsam auf der erdabgewandten Seite der Sonne verschwand.

Sonneneruptionen werden je nach Strahlungsenergie in Klassen eingeteilt, wobei die X-Klasse die höchste der 4 Klassen A, B, C, M und X ist. Die bisher stärkste gemessene Sonneneruption am 4. November 2003 erreichte eine Klassifizierung von X45, am 14. Mai erreichten die Eruptionen einen Wert von X8,7.

Koronale Massenauswürfe für Polarlicht nötig

Die aktive Region wird in den kommenden 2 Wochen weiter über die Sonne wandern und ihre Strahlung in Richtung Erde schicken. Einige Eruptionen können auch koronale Massenauswürfe auslösen, bei der geladene Teilchen ins All geschleudert werden. Erreichen diese Teilchen das Magnetfeld der Erde, können sie zu einem geomagnetischen Sturm und somit zu Polarlichtern führen.

➤ Mehr lesen: Stärkster Sonnensturm seit 2003: Polarlichter auch in Österreich

Ob solche Ausbrüche zu Polarlichtern führen, hängt von der Position des Sonnenflecks und der Ausrichtung zur Erde ab. AR 13697 steht zwischen dem 4. und 6. Juni optimal zur Erde. Die Eruptionen in diesem Zeitraum werden die besten Chancen haben, verstärkt Polarlicht auf der Erde zu erzeugen.