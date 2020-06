Goldenes Brett geht an Xavier Naidoo

Dieses Jahr gewann die Auszeichnung der deutsche Sänger Xavier Naidoo. Er hat sich mehrfach öffentlich für eine Verschwörungstheorie der „Reichsbürgerbewegung“ ausgesprochen, die behauptet, dass es die Bundesrepublik Deutschland gar nicht gibt – stattdessen bestehe das Deutsche Reich in Wirklichkeit bis heute.

Würde Xavier Naidoo auf diese Weise bloß seine mangelnde politische Bildung unter Beweis stellen, wäre das harmlos, heißt es seitens der Veranstalter des „Goldenen Bretts vorm Kopf“ in einer Aussendung. Doch Naidoo werde mit seinem Engagement zur Einstiegsdroge in ein ganzes Geflecht an abstrusen Verschwörungstheorien, die sehr gefährlich werden können.