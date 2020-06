Google baut selbstfahrendes Auto ohne Lenkrad und Bremse

Wie Google in einem Blogpost mitteilte, habe man von Anfang an das Ziel verfolgt, ein komplett autonom fahrendes Auto zu entwerfen. Damit wolle man nicht nur die Sicherheit auf Straßen verbessern, sondern auch Menschen, die nicht fahren können oder dürfen, ermöglichen ein Auto sicher zu benützen. Das Vehikel ist mit einem 360-Grad-Laser-Sensor auf dem Dach und weiteren Positions- und Orientierungssensoren ausgestattet und ist in dieser ersten Testreihe auf 25 Meilen pro Stunde (40 km/h) beschränkt.

Der äußerlich am ehesten einem Smart nachempfundene Google-Prototyp ist für zwei Personen ausgelegt und verfügt über einen Knopf, mit dem das Auto gestartet bzw. an den Straßenrand geparkt werden kann. Per Notfallknopf kann das Auto manuell zum Stillstand gebracht werden. Die Vorderseite und die Windschutzscheibe sind laut Google aus einem elastischen Material, damit Fußgänger im Falle einer Kollision geschützt werden sollen.