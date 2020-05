Googles geheimes Forschungslabor Google X

In Googles geheimnisumwitterten Forschungslabor arbeitet der Internet-Konzern unter der Leitung von Mitgründer Sergey Brin an rund hundert Zukunftsprojekten. Es liegt ganz in der Nähe des zentralen Google-Campus im kalifornischen Mountain View.

Die " New York Times" beschreibt die Anlage als Labor, in dem Roboter frei herum laufen, Teller an das Internet übermitteln, was man gerade isst, und Kühlschränke, die selbstständig Lebensmittel im Netz nachbestellen. Einige Projekte sind aber schon weiter gediehen: