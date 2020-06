Grazer Forscher vereinfachen Aufschub der Zellalterung

3-Hydroxytyrosol ist ein so genanntes Antioxidans. "Oxidativer Stress schädigt lebende Zellen. Es bilden sich Radikale, die ausgesprochen aktiv sind und mit allem reagieren, was ihnen in den Weg kommt. Dadurch können Zellen absterben oder degenerieren", erklärt ACIB-Forscherin Margit Winkler. "Ein Beispiel sind Hautzellen, die durch UV-Licht solchem oxidativen Stress ausgesetzt sind. Die Haut altert schneller, trocknet aus, wird faltig und im schlimmsten Fall bildet sich Hautkrebs. Schützt man die Zellen durch Antioxidantien, so fangen diese Verbindungen die Radikale ab und diese können weniger Schaden anrichten."

3-Hydroxityrosol ist in seiner antioxidativen Wirkung wesentlich stärker als Ascorbinsäure ( Vitamin C). Die schützende Wirkung der Substanz wurde an Darmzellen, Gehirnzellen, Zellen des Herzkreislaufsystems, Leberzellen und anderen Zelltypen gezeigt. Man schreibt ihr zu, dass sie Krebs vorbeugt, entzündungshemmend ist und einen positiven Effekt auf das Herz-Kreislaufsystem hat.