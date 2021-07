Warum Forscher mehr Häuser aus Lehm ermöglichen wollen

Die Stadt Massa Lombarda in Norditalien weist seit Juli 2020 eine besondere Architektur auf. Denn dort wurde das erste Null-Abfall-Gebäude aus lokalem Lehm errichtet, das aus zwei miteinander verbundenen Kuppelhöhlen mit runden Glasdächern besteht. Das Besondere am sogenannten Tecla-Haus ist aber nicht nur, dass es aus biologisch komplett abbaubarem und recycelbarem Material besteht, es kommt zudem aus dem 3D-Drucker. Dabei wurde Ortlehm aus einem nahe gelegenem Gewässerbett abgebaut und durch Spezialdüsen in die Kuppelformen gespritzt.

Der Drucker besteht aus zwei synchronisierten Armen, die gleichzeitig zum Einsatz kommen. Jeder Arm kann dabei binnen weniger Tage unterschiedliche Wohnmodule aufbauen. Für das Tecla-Haus wurden insgesamt rund 60 Kubikmeter Erde verwertet, woraus 150 Kilometer Spritzguss entstanden. Das Baumaterial besteht aus 350 gewundenen Schichten, welche die Lehmwände bilden. Jede Schicht weist eine Höhe von 12 Millimetern auf.

Keine Zusatzmaterialien

Für das Bauwerk, das aus einem Wohnzimmer, einem Schlafzimmer, einer Küche und einem Bad besteht, wurden gerade einmal 200 Stunden aufgewendet. Beton und andere Materialien kamen für den Bau nicht zum Einsatz. Je nach Region, wo eine solche Behausung gebaut werden soll, kann das Lehmhaus an den jeweiligen Umgebungstemperaturen angepasst werden. Wird es in feuchteren Gebieten gedruckt, kann es mit mehreren Belüftungsmöglichkeiten ausgestattet werden. Wird es hingegen in besonders warmen Gebieten errichtet, ist das Konzept geschlossener, sodass die Innenräume kühl bleiben.

Gebaut wurde das Haus vom Unternehmen Wasp, das auf 3-D-Druck spezialisiert ist, in Zusammenarbeit mit der School of Sustainability – eine Privatuniversität in Bologna – und dem Architektenbüro Mario Cucinella.