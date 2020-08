Höchste Temperatur seit über 100 Jahren gemessen

Weltrekord im Death Valley

Die 54,4 Grad Celsius sind zudem der höchste Wert, der seit über 100 Jahren im Death Valley gemessen wurde. Das letzte Mal war es im Juli 1913 so heiß. In diesem Zeitraum wurde mit 56,7 Grad Celsius auch der Weltrekord, für den heißesten Ort auf der Erde, aufgestellt.

Einige Forscher zweifeln diesen Weltrekord aber an. Laut ihnen sei zu diesem Zeitpunkt bei keiner anderen Wetterstation im Umkreis ungewöhnlich hohe Werte aufgezeichnet worden. Außerdem wurden in den folgenden 100 Jahren an keiner Messstation im Death Valley über 130 Grad Fahrenheit (54,4 Grad Celsius) gemessen. Sie glauben, dass ein menschlicher Fehler beim Ablesen der Instrumente passiert ist.

Würden die Rekordwerte vom Juli 1913 für ungültig erklärt werden, wären die aktuellen 54,4 Grad Celsius der neue Rekord für das Death Valley. Der Weltrekord würde dann aber nach Tunesien gehen. Dort wurden im Juli 1931 55 Grad Celsius gemessen.