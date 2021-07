Holoportation: "In ein paar Jahren ist das Mainstream"

Microsoft hat vor kurzem ein neues Anwendungsgebiet für seine Augmented-Reality-Brille HoloLens vorgestellt. Bei der Holoportation werden Menschen von Kameras beobachtet, zu 3D-Modellen umgewandelt und virtuell in Echtzeit in weit entfernten Räumen reproduziert.

futurezone: Woher kommen Sie und wie sind Sie bei Microsoft gelandet?

Christoph Rhemann: Ich bin aus Wien und habe an der TU Wien Software-Technik studiert. Als ich meinen PhD begonnen habe, habe ich mich für ein zweijähriges Scolarship bei der Forschungsabteilung von Microsoft in Cambridge beworben. 2007 habe ich das glücklicherweise bekommen. So bin ich dann bei Microsoft gelandet. Später wurde ich als Postdoc aufgenommen und in die USA versetzt. Dort bin ich immer noch in der Forschungsabteilung, aber ich arbeite auch an Produkten.

Woran arbeiten Sie aktuell?

Ich forsche an 3D-Rekonstruktionen. Mein Team arbeitet etwa an Stereokameras, die wie menschliche Augen die räumliche Tiefe anhand der Unterschiede in den Einzelbildern schätzen können. Der HoloLens bringe ich bei, wie sie dreidimensional sehen kann.

Wie wird das bei der Holoportation eingesetzt?

Bei Holoportation haben wir versucht, eine Person zu rekonstruieren. HoloLens dient uns als ein mögliches Darstellungsmedium, genauso hätten wir eine Oculus Rift oder jedes andere Virtual- oder Augmented-Reality-Gerät verwenden können. Wir machen eine 360-Grad-Rekonstruktion in Farbe und Echtzeit. Diese wird wie bei einem Skype-Anruf transferiert und der Kommunikationspartner kann sie betrachten. Das soll dann so wirken, als wäre die Person in deinen Raum transportiert worden.

Dazu sind also lediglich Kameras notwendig und den Rest erledigt ein Programm?

Genau. Wir verwenden reguläre Kameras. Manche davon sehen im Farbspektrum, manche im Infrarotspektrum. Wir projizieren ein Infrarotmuster in den Raum, das es einfacher macht, die Tiefe zu schätzen. Es ist ähnlich wie bei Kinect, nur mit höherer Auflösung und viel besserer Tiefenqualität. Wir verwenden insgesamt acht Kameras. Die liefern uns eine sehr detaillierte, dreidimensionale Rekonstruktion von allem, was sich im Raum befindet.