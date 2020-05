Hubble entdeckt Asteroid mit sechs Schweifen

P/2013 P5 ist das derzeit seltsamste Objekt im Sonnensystem. "Wir waren wirklich sprachlos als wir es sahen, sagt David Jewitt von der University of California at Los Angeles (UCLA), wie die NASA auf ihrer Webseite berichtet. Normalerweise sehen Asteroiden im Teleskop wie kleine leuchtende Punkte aus. P/2013 P5 hingegen ähnelt einem "rotierenden Rasensprenger". Astronomen sind sich uneinig darüber, wie solch ein Objekt entstanden sein könnte.

Erstmals entdeckt wurde der Astroid durch das Pan-STARRS Teleskop in Hawaii Ende August. Das verschwommene Aussehen des Objekts veranlasste die NASA, das Hubble Weltraumteleskop darauf auszurichten. Die erste Aufnahme gelang am 10. September. Abgesehen vom ungewöhnlichen Aussehen des Objekts gerieten die Forscher so richtig ins Staunen, als es am 23. September nochmals von Hubble fotografiert wurde. "Da waren wir völlig umgeworfen", sagt Jewitt.