Technisches Museum: Der Weltraum ist gar nicht so weit weg

Ein unbedingtes Muss für Besucher ist etwa der "Space Curl", ein Gyroskop, in das man sich - solange man 1,95 Meter Körperhöhe nicht überschreitet - einspannen lassen kann. In drei Bewegungsachsen rotiert man durch den Raum und soll so einen Hauch der Bewegungsfreiheit in der Schwerelosigkeit verspüren. Außerdem kann man einen Marsrover steuern - inklusive der Verzögerung, die aufgrund der großen Distanz zum Nachbarplaneten auftritt.

Unter den Exponaten der Ausstellung befindet sich unter anderem der Original-Raumanzug, den Franz Viehböck 1991 in der Raumstation Mir trug. Gezeigt wird auch die Erstausgabe des Werks "De Revolutionibus Orbium Coelestium", mit dem Nikolaus Kopernikus 1543 das heliozentrische Weltbild postulierte. Das größte Exponat ist eine originale Raketenstufe der "Eldo-Europa-Rakete". Die wahrscheinlich kleinsten sind einige Splitter Mondgestein, die Österreich von den US-Apollo-Missionen mitgebracht wurden.

Am Ende der Ausstellung kann man im Raum "Relax! in SPACE", der in Kooperation mit der VAMED Vitality World entstand, zu Klängen und Bildern aus dem All in der Horizontale entspannen. Begleitet wird "Space" durch ein Veranstaltungs- und Rahmenprogramm, zu dem spezielle Führungen, eine Filmnacht oder Workshops für Schüler und Familien zählen. Mehr Informationen zu "SPACE" erhalten Sie auf der Ausstellungs-Homepage.