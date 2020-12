Hubble kommt Planet Nine auf die Spur

Detektivarbeit

Wie der Exoplanet in diese Umlaufbahn gelangte, bleibt Spekulation. Möglich sei, dass der Planet gar nicht mehr Teil seines Systems ist, sondern hinausgeschleudert wurde. Die Forscher vermuten, dass er sich sehr viel näher an den Doppelsternen gebildet hat. Dort könnte er den Zentralsternen zu nahe gekommen sein und wurde nach außen geschleudert.

Die Staubscheibe und der Kometengürtel um das System sind zudem verformt. "Es ist ein bisschen so, als würde man an den Ort eines Autounfalls kommen und versuchen zu rekonstruieren, was passiert ist", so Mit-Autor der Studie Paul Kallas "Haben vorüberziehende Sterne den Planeten gestört und dieser störte dann die Scheibe? Oder verursachte die Sternenpassage beide Effekte gleichzeitig? Das ist wirklich astronomische Detektivarbeit."

Auch von Planet 9 wird vermutet, dass er durch Wechselwirkung mit Jupiter aus dem inneren Sonnensystem geworfen wurde. Weit außen könnte seine Umlaufbahn dann durch andere vorbeiziehende Sterne stabilisiert worden sein.