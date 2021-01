Hubble macht beeindruckende Bilder verschmolzener Galaxien

"Solche Wechselwirkungen sind ein Schlüsselaspekt ber der Evolution von Galaxien und gehören zu den spektakulärsten Ereignissen im Leben einer Galaxie", heißt es in einem Statement. Die Galaxien machen dramatische Veränderungen durch.

Rasanter Anstieg an Sternenformation

Unter den extremen Bedingungen einer Verschmelzung entsteht auch Neues. Wenn unsere Milchstraße neue Sternencluster formt, haben diese meist das Zehntausendfache der Sonnenmasse. Bei einer Verschmelzung von Galaxien entstehen Sternencluster, die das Millionenfache dieser Masse erreichen können.

Diese Verschmelzungen wurde in der Studie Hubble imaging Probe of Extreme Environments and Clusters (HiPEEC) untersucht. Die Forscher fanden heraus, dass bei einem solchen kosmischen Ereignis ein rasanter Anstieg bei der Entstehung neuer Sterne verzeichnet wurde. Hubble untersucht die Galaxien mit ultravioletter und Infrarot-Strahlung. So können Alter, Masse und Sternenformationsrate bestimmt werden.