Fehlendes supermassives Schwarzes Loch gibt NASA Rätsel auf

Die NASA ist auf der Jagd nach einem supermassiven Schwarzen Loch. Es müsste sich eigentlich 2,7 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt befinden. Es ist riesig, mit einer Masse von 3 Milliarden bis 100 Milliarden Sonnen. Doch bisher versteckt es sich.

Es müsste in der Mitte des Galaxie-Haufens Abell 2261 liegen. Die meisten großen Galaxien besitzen ein Schwarzes Loch in ihrem Zentrum. Die Zentralgalaxie von Abell 2261 ist so riesig, dass sie eines der größten bisher entdeckten Schwarzen Löcher beherbergen müsste.

Keine Röntgenstrahlen

Gesucht wird mit dem Chandra Röntgenteleskop der NASA und dem Hubble-Weltraumteleskop. Chandra lieferte bereits zwischen 1999 und 2004 Daten, die Forscher nach Hinweisen auf die Existenz des Schwarzen Lochs durchsuchten. So hätte etwa Material, dass sich stark erhitzt, bevor es ins Schwarze Loch fällt, Röntgenstrahlen absondern müssen. Doch gefunden wurde nichts.