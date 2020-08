So zerfetzen Schwarze Löcher Sterne

Wenn ein Stern einem supermassiven Schwarzen Loch im Zentrum seiner Galaxie zu nahe kommt, wird dieser auseinandergerissen. Werden die Trümmerteile in das Schwarze Loch gezogen, kommt es zu hell leuchtender Strahlung, die über sensible Teleskope auf der Erde zu sehen ist. Unklar war allerdings, ob die Trümmer eine rotierende Scheibe rund um das Schwarze Loch bilden und warum die Strahlung manchmal im Röntgenbereich, meist aber nur im ultravioletten oder optischen Lichtspektrum zu beobachten ist.

Trümmerscheibe rund um Schwarzes Loch

Forscher der University of California wollen nun einen klaren Beweis gefunden haben, dass die Trümmerteile tatsächlich eine sogenannte Akkretionsscheibe formen, die durch ihre Rotationsbewegung Materie in Richtung des Zentrums und also des Schwarzen Lochs transportiert. Der Theorie zufolge müssten diese inneren Regionen, wo heißes Gas in das Schwarze Loch trudelt, dabei immer Röntgenstrahlen erzeugen. Kopfzerbrechen bereitete Forschern aber, dass diese fast nie von der Erde aus zu beobachten sind.