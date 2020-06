Hubble-Teleskop sieht eine flatternde Fledermaus im Weltraum

Dieser Planet würde Berechnungen zufolge einen Orbit von mindestens 180 Tagen um den Stern haben. Der Orbit muss stark geneigt sein, im Verhältnis zum Ring. Dieser Planet wäre dann von HBC 672 in etwa so weit entfernt, wie die Erde zu unserer Sonne.

Wenn diese Theorie stimmt, müsste das Flattern der Fledermausflügel in einem regelmäßigen Intervall stattfinden. Die Forscher empfehlen deshalb weitere Beobachtungen. Außerdem könne man so in Echtzeit die Hydrodynamiken von planetenformenden Regionen beobachten.